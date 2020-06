Adinolfi (M5S): Conte difende interessi Italia, UE trovi la quadra

AgenPress. “Nella difficile partita europea il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta difendendo con onore e forza gli interessi degli italiani. Il nostro Paese si farà trovare pronto a utilizzare al meglio le risorse europee. Le riforme ambiziose che metteremo in campo punteranno sugli investimenti pubblici, sulla transizione digitale e ambientale, il rilancio della cultura, del turismo e la valorizzazione delle nostre bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche.

Auspichiamo un’Unione europea finalmente coesa che ritrovi lo spirito dei suoi Padri fondatori. Dividersi adesso davanti a una crisi gigantesca come quella che stiamo vivendo sarebbe assurdo e incomprensibile agli occhi dei cittadini che si aspettano risposte subito. Il Consiglio europeo trovi la quadra e approvi il prima possibile la proposta della Commissione europea sul Next generation EU”, così in una nota Isabella Adinolfi europarlamentare del Movimento 5 Stelle commenta l’informativa urgente alla Camera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo del 19 giugno.