Forza Italia respinge censura per Commissione UE, Falcone: “Ora Von der Leyen dimostri capacità di governo”

AgenPress. «In questa fase storica l’Europa non può permettersi passi falsi o vuoti di guida. I cittadini ci hanno chiesto di rimboccarci le maniche per rimodernare l’UE. Per questo Forza Italia ha scelto con coerenza di respingere la mozione di censura alla Commissione, stoppando strumentalizzazioni e tatticismi. Adesso tocca alla presidente Ursula Von der Leyen e ai commissari dimostrare capacità di governo e d’ascolto, lavorando sulle priorità per l’Ue: taglio della burocrazia, sostegno alle imprese e rilancio della produttività, stop a derive ideologiche sull’ambiente».

Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, all’indomani della bocciatura della mozione di censura alla Commissione UE.