Bianchini (MIO). Se ci mettesse in condizione di lavorare, a Conte offriremmo più di una tartina

Agenpress – “Se ci mettesse in condizione di lavorare almeno al 70/80 per cento delle nostre potenzialità, offriremmo volentieri più di una tartina al presidente Giuseppe Conte, che in questi giorni ha dimostrato di gradire molto spuntini e pranzi, a spese degli italiani, mentre il Paese sta scivolando lentamente verso il disastro”.

Paolo Bianchini (presidente del Movimento Imprese Ospitalità) accusa il governo di non comprendere la reale situazione economica italiana.

“Finora abbiamo ascoltato solo parole, ma non abbiamo avuto neanche la minima parte del sostegno promesso. E loro cosa fanno? Continuano a chiacchierare, blindati in una lussuosa villa, mentre il nostro e altri settori vitali stanno morendo. Bar e ristoranti lavorano al 50 per cento, solo però se hanno i tavoli all’aperto, altrimenti non vanno oltre il 20/30 per cento. Registriamo anche il fatto che il 20 per cento delle strutture non ha ancora riaperto”.

“Se non arriveranno fatti concreti subito – conclude Bianchini – ci sarà il collasso del Paese. Conte e i suoi ministri cerchino di capirlo: stanno affossando l’economia Italiana”.