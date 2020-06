AgenPress. La Procura Generale della Corte d’Appello ha disposto l’obbligo di dimora per Massimo Carminati, scarcerato per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva. Non potrà spostarsi da Sacrofano, alle porte di Roma nord.

Carminati, aveva lasciato il carcere di Oristano ieri dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. L’ obbligo di dimora sarebbe stato disposto anche sulla scorta di alcuni suoi precedenti giudiziari, temendo una fuga.