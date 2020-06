Stati Generali. Conte: “Il quadro macroeconomico è molto complesso e i costi dell’emergenza coronavirus sono alti”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’incontro con le associazioni imprenditoriali, agli Stati generali risponde che: “Il quadro macroeconomico è molto complesso, i costi dell’emergenza coronavirus sono alti e l’incertezza non si scioglierà in qualche mese“.

“Abbiamo l’umiltà di ammettere ritardi ed errori, ma non possiamo rispondere di carenze strutturali di 20 anni. Il governo ha messo in campo una risposta vigorosa, con lo scostamento da 80 mld. Già dalla prossima settimana sarà pronto il Piano per il rilancio, a settembre il Recovery Plan.