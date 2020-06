Toscana. Bergamini (FI). “Scelte di Rossi sembrano aver avvantaggiato aziende straniere”

Agenpress – “Sul tema del trasporto pubblico locale in Toscana abbiamo denunciato, in molteplici circostanze, di non condividere alcune scelte dell’amministrazione Rossi. Le nostre critiche di ieri non cambiano di una virgola, anche di fronte all’inchiesta della procura di Firenze. Nei confronti del presidente della Regione, Rossi, che sono sicura saprà dimostrare la sua innocenza sul piano giuridico, restano le nostre critiche politiche per scelte che sembrano aver avvantaggiato aziende straniere quando quelle italiane sembravano essere assolutamente all’altezza di concorrere per la fornitura di alcuni servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata toscana e vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera.