Centrodestra: Carfagna, oggi nostra missione è recuperare moderati

AgenPress. “Finalmente grazie all’intervento e alla lucidità di Silvio Berlusconi, Forza Italia comincia a capire che la sudditanza psicologica agli alleati, di cui qualcuno ha ancora nostalgia, non paga e non fa il bene degli italiani”.

Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una lettera pubblicata oggi su ‘Libero’.

“La possibile saldatura strategica tra Pd e M5S – prosegue Carfagna – rischia di produrre due conseguenze, entrambe catastrofiche. La prima è la dissipazione delle enormi risorse che l’Europa sta per consegnarci, ultima occasione nazionale per costruire sviluppo, benessere, equità sociale. Il secondo e gravissimo rischio è che l’opposizione di centrodestra sia sospinta verso il ‘modello Le Pen’: un’opposizione radicale, numericamente molto forte ma politicamente irrilevante, esclusa in modo programmatico da ogni schema di alleanza nazionale. Questa prospettiva non può andare bene ai moderati né tantomeno a Forza Italia”.

Conclude quindi la presidente di ‘Voce libera’: “Evitare che le attenzioni dei moderati si spostino altrove o si rifugino nell’astensionismo è la missione del momento e credo che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni ne siano consapevoli. Questo deve essere il nostro obiettivo e personalmente continuerò a lavorare in questa direzione”.