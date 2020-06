Parma. Cane richiuso in una cabina Enel. Liberato dalla Polizia Locale

Agenpress – I suoi latrati disperati, hanno attirato l’attenzione di una cittadina che ha allertato la Polizia Locale: l’intervento di due agenti della pattuglia in bicicletta ha permesso di liberare un pittbull – ora affidato al canile municipale – rinchiuso in una vecchia cabina Enel di Via Savani, a Parma.

Intervenuti sul posto gli agenti hanno tranciato il lucchetto che illegittimamente chiudeva la vecchia cabina dell’elettricità liberando l’animale e svelando come il piccolo manufatto in cemento fungesse da bivacco. Il cane, che guaiva da ore, all’arrivo della pattuglia si è mostrato molto docile e, dopo le verifiche veterinarie, potrà essere affidato a padroni responsabili. La Polizia Locale proseguirà le indagini per cercare i responsabili della violazione della cabina e della sua occupazione abusiva, oltre che del maltrattamento dell’animale. Con le temperature quasi estive ci sarebbe potuto essere un finale molto più tragico.

“La pattuglia ciclistica è un modo per Avvicinarsi al cittadino – ha voluto commentare il Comandante della Polizia Locale dott. Roberto Riva Cambrino – e il fatto che aumentino le segnalazioni porta anche alla soluzione di quelle problematiche tanto care ai cittadini come quella del benessere animale, ringrazio quindi operatori che hanno interpretato così bene il ruolo della neonata pattuglia ciclistica”