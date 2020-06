Giustizia, Zoccano: Palamara come Dreyfus

AgenPress. Pensare di condannare Palamara come capro espiatorio per mantenere gattopardescamente tutto così come è non è un esercizio che fa bene al Paese ma soprattutto non è una opzione percorribile nel momento in cui ci sono troppi protagonisti e troppi testimoni di una serie di vicende scomode che hanno riguardato il passato prossimo della giustizia in Italia.

Ad esempio: come mai tanto silenzio da parte del Pd sulla vicenda di Palamara? Forse Zingaretti ha perso la memoria?

Dichiarazione di Vincenzo Zoccano (Vox Italia).