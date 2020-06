Fase 3: Carfagna, su Iva solo annunci. Serve piano fiscale complessivo

AgenPress. “Come ogni circo che si rispetti, gli Stati Generali del premier Conte si concludono con il numero a effetto del taglio dell’Iva. Il tentativo di lasciare a bocca aperta gli attoniti spettatori si scontra però con una realtà ben più dura: gli italiani hanno già capito che non possono fidarsi delle promesse di questo governo, infatti molti di loro ancora aspettano bonus e sussidi”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Ha ragione ancora una volta il Governatore della Banca d’Italia Visco”, prosegue la presidente di ‘Voce libera’. “Sul fisco, come sulla burocrazia e sui fondi europei che arriveranno, serve un piano ben definito, che punti al futuro del Paese e non al consenso immediato. È all’Irpef e alle tasse sulle imprese che bisogna guardare prima di tutto per rilanciare consumi, occupazione, produttività”. “Basta con gli annunci, mettano per iscritto quello che hanno in mente e ci confronteremo”, conclude Carfagna.