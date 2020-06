Corte dei Conti. Urgente lo sviluppo infrastrutturale del paese

Agenpress – “Nell’attuale contesto di emergenza la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo fondamentale”. Lo ha detto il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema durante la Cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario2019. Secondo Buscema un solido sviluppo infrastrutturale del paese “non è più procrastinabile” e dall’attuale fase di smartworking possono derivare delle opportunità, in particolare quella di sviluppare le reti.

Le risorse disponibili, ha sottolineato, “vanno destinate a contrastare le fragilità e il disorientamento portati dagli effetti economici della crisi, avendo considerazione soprattutto di quanti sono risultati più danneggiati da questa emergenza epidemiologica. All’impegno di restituire ad un ambiente sconvolto nei comportamenti consolidati, condizioni più favorevoli alla crescita e alla tutela delle risorse naturali, si affianca quello non meno rilevante e, soprattutto, non più procrastinabile, per l’avvio di un solido sviluppo infrastrutturale del Paese: a ciò andrebbe affiancata senza indugi una riorganizzazione più efficiente della macchina amministrativa e dei servizi fondamentali da garantire alla cittadinanza”.

“Proprio da questa crisi – aggiunge Buscema – emergono diverse opportunità che possono essere colte. Mi riferisco soprattutto al forte impulso che le attività di lavoro a distanza – esponenzialmente cresciute in questi mesi – possono già dare allo sviluppo dell’economia digitale e delle reti; ciò dovrebbe costituire non solo uno stimolo per gli investimenti e per le infrastrutture immateriali, ma anche un forte incentivo per l’aumento della produttività complessiva del sistema e la riduzione dei divari territoriali esistenti”.