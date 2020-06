AgenPress. “Salvini metti ordine, ci vogliono le palle”. Lenzuolo comparso oggi a Mondragone.

Amici, metterò tutto il mio costruttivo impegno per aiutare questa comunità, per troppo tempo dimenticata dal governatore del PD e lasciata in balia di rivolte dei Rom e scontri sociali. Lunedì alle 18 sarò in città, proprio presso i palazzi “ex Cirio”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini postando sulla sua pagina Fb la foto del lenzuolo con la scritta.