Tajani: “Se il Mes passasse con i voti determinanti di Forza Italia non sarebbe una tragedia”

“Anche se il Mes passasse con i voti determinanti di Forza Italia non sarebbe una tragedia, non avrebbe ripercussioni sulla tenuta della maggioranza, perché in questo caso, come per gli scostamenti di bilancio, discutiamo non della tenuta del governo ma di cosa serve veramente a questo Paese e agli italiani”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.