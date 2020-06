Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Bene Papa: basta con i parolai”

AgenPress. “Nella omelia per la messa in occasione della solennità dei Santi PIetro e Paolo, Papa Francesco ha detto molto bene che non abbiamo bisogno di: “Parolai che promettono l’impossibile, ma coerenza, non proclami, ma servizio”.

Naturalmente il Pontefice parla per il mondo e non per la singola realtà italiana. Tuttavia, le sue alte parole sembrano cadere a pennello su quanti anche nella politica italiana, fanno proclami irrealizzabili e non mantengono le promesse pur di restare al potere. Ricordo, citando il Papa, che la politica vera è servizio, carità, responsabilità, competenza per il bene comune e non per l’ interesse particolare,personale o di partito”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.