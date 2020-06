Dl Rilancio: Carfagna, Governo tradisce promesse a persone con disabilità e caregiver

AgenPress. “È arrivato il momento di parlare chiaro: a questo governo non importa un bel niente dei caregiver familiari e delle persone con disabilità e non autosufficienti di cui si prendono cura. Il nostro emendamento per far arrivare loro il bonus da mille euro è stato bocciato ancora una volta in Commissione dalla maggioranza, che già si era messa di traverso in occasione del ‘Cura Italia’.

La cosa più grave è che non hanno alcuna giustificazione per questa scelta assurda: negano ai caregiver soldi che già sono loro destinati per legge, visto che la copertura del nostro emendamento attingeva al Fondo introdotto con la legge del 2017 e rimasto fino ad oggi inutilizzato. Il governo non assegna quei soldi che spettano loro di diritto per via ordinaria, non avendo ancora distribuito le risorse stanziate, e oggi glieli nega anche di fronte a questa emergenza straordinaria.

Dobbiamo concludere che si tratta di una precisa scelta politica: la maggioranza e il governo ignorano una delle categorie più fragili del nostro Paese. È questa l’attenzione che il presidente Conte ha promesso alle persone con disabilità?”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.