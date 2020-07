Salerno, sequestrate 14 tonnellate di anfetamine. “Droga dell’Isis”

AgenPress. Nel porto di Salerno, la Guardia di Finanza di Napoli, ha sequestrato 14 tonnellate di anfetamine, circa 84 milioni di pasticche, prodotte in Siria dall’Isis per finanziare il terrorismo. Si tratta del più grande sequestro di amfetamine a livello mondiale.

La droga è arrivata in Italia in 3 container nascosta in cilindri di carta. Il valore della droga è di un miliardo di euro.

La sostanza, prodotta e diffusa negli anni Novanta in alcuni Paesi arabi, è ricomparsa nei covi dei terroristi della Jihad.