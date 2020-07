Meloni: “Ecco a voi le priorità dei partiti di governo. Aggiungere “Deputate” alla denominazione della Camera dei Deputati

AgenPress. Ecco a voi le priorità dei partiti di governo in Parlamento: aggiungere “Deputate” alla denominazione della Camera dei Deputati.

Ma occuparsi, piuttosto, di far arrivare la cassa integrazione alle dipendenti senza lavoro da marzo, o di far sì che le imprenditrici non siano discriminate nell’accesso al credito, o di aiutare le mamme che non sanno come lavorare con i figli a casa, non sarebbe più serio?

Davvero questi signori pensano che il problema delle donne in Italia sia aggiungere la denominazione “deputate”? Perché per me, e lo dico da donna, queste sono battaglie ridicole e vere e proprie armi di distrazione di massa.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni pubblicando sulla sua pagina Facebook il post dell’onorevole Paolo Lattanzio (M5S).