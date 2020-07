Hong Kong. Ambasciatore cinese in GB: legge sicurezza colpirà pochissimi criminali

Agenpress – La legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, recentemente promulgata, “prenderà di mira pochissimi criminali, ma proteggerà la stragrande maggioranza della popolazione di Hong Kong”.

Così l’ambasciatore cinese in Gran Bretagna, Liu Xiaoming, nel corso di un incontro con Simon McDonald, sottolineando che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Salvaguardia della Sicurezza Nazionale nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong “soddisfa le aspirazioni dei residenti ad una Hong Kong più sicura, migliore e più prospera e risponde alla loro richiesta di una migliore salvaguardia della sicurezza in modo che possano esercitare e godere dei loro diritti e libertà statutarie”.

Liu ha anche definito le recenti osservazioni della parte britannica sulla legge sulla sicurezza nazionale per la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong “irresponsabili e ingiustificate”, aggiungendo che, a suo giudizio, rappresentano “una grave interferenza negli affari interni della Cina e sono in contrasto agli importanti principi del rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale e della non interferenza nei reciproci affari interni sostenuto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal Comunicato Congiunto di Regno Unito e Cina sullo scambio degli ambasciatori”.