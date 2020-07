Trentino. Il ministro Costa a difesa di mamma orsa: “non abbattetela, non se lo merita”

AgenPress – “Come avevo intuito l’orso che in provincia di Trento ha aggredito le due persone 10 giorni fa è in realtà un’orsa.

Ora, ancora non si sa se ha dei cuccioli o no, ma in qualunque caso NON ABBATTETELA”.

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Non se lo merita. Perfino chi è stato aggredito ha lanciato lo stesso mio appello.