Coronavirus, premier austriaco: “Non buttate le mascherine, probabilmente ne avremo ancora bisogno”

AgenPress. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz lancia l’allarme:

“Non bisogna buttare le mascherine perché probabilmente ne avremo ancora bisogno, soprattutto in autunno”.

“Sappiamo dagli studi che la protezione del naso e della bocca aiuta a prevenire le infezioni da coronavirus e protegge gli altri. Il coronavirus non è scomparso, la pandemia continua e ci terrà impegnati fino a quando non ci sarà un farmaco o un vaccino”.

“La situazione attuale è paragonabile a una fisarmonica che è costantemente in movimento, ci saranno sempre passi avanti e passi indietro. Ciò accade anche in altri Paesi con i quali siamo in stretto contatto, come Israele o Australia. Vogliamo impedire una seconda ondata in qualsiasi parte del mondo – conclude Kurz – “.