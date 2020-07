L’opinione di Roberto Napoletano. Non è più il tempo del gattopardo

AgenPress. I soldi del Meccanismo europeo di stabilità non arriveranno, perlomeno oggi non li vogliamo, ma i loro funzionari prima o poi verranno a chiederci conto del perché non siamo capaci di spendere non i soldi loro che non abbiamo voluto ma nemmeno quelli che giacciono inutilizzati dei fondi europei di coesione.

Siamo grandi parlatori. Parliamo di elezioni regionali. Parliamo di Mes. Parliamo di nuovi governi. Parliamo di elezioni politiche. Parliamo del problema politico del PD. Parliamo del problema politico dei 5 Stelle e, se necessario, parliamo anche del problema Di Battista

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/politica/2020/07/04/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-non-e-piu-il-tempo-del-gattopardo/