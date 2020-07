Cina. Critica Xi Jinping per l’epidemia di coronavirus. Arrestato il prof. Xu Zhangrun

AgenPress – Xu Zhangrun è stato ufficialmente accusato e arrestato per incitamento alla prostituzione, ma secondo gli amici il vero motivo dellʼarresto sono i suoi saggi critici contro il presidente Xi Jinping sia per la pandemia di coronavirus sia per gli sforzi per consolidare il suo potere.

Xu Zhangrun, secondo gli amici, è stato prelevato dalla sua abitazione alla periferia di Pechino da più di 20 persone; quindi la polizia ha telefonato alla moglie spiegando che l’arresto è avvenuto per incitamento alla prostituzione.