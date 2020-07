DL Semplificazioni, Cordella (FILP VVF): Vigili del Fuoco in attesa del proveddimento

AgenPress. “Il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri sera ha inserito la misura che prevede lo stanziamento dei 165 milioni per i salari del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e adesso, dopo i continui proclami fatti negli ultimi mesi e stante alle dichiarazioni di alcuni Ministri e onorevoli, sembrano arrivare le risorse nelle tasche dei Vigili del Fuoco” cosi Fernando Cordella Presidente FILP Vigili del Fuoco.

“La nostra preoccupazione” continua Cordella “è di come le risorse siano state distribuite, considerato che non siamo stati messi a conoscenza delle tabelle. In diverse occasioni abbiamo evidenziato che la distribuzione doveva essere fatta equamente per tutto il personale, invece l’Amministrazione ha lavorato unilateralmente ed è per questo che ci asteniamo al momento ad inutili commenti ed aspettiamo la lettura del testo definitivo del provvedimento per trarre le dovute conseguenze”.

“Solo così” – conclude Cordella – “potremo mettere fine, alle continue polemiche politiche vissute in questi giorni, che hanno coinvolto i Vigili del Fuoco”