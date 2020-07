Governo: Carfagna, rilancio e semplificazioni? Troppe misure a scadenza

AgenPress. “Proprio quando il Paese ha più bisogno di strategia, di visione, il governo continua a varare provvedimenti con la data di scadenza, come lo yogurt. Le semplificazioni per accelerare le opere pubbliche ci sono, ma per un anno. Il versamento di imposte e contributi è sospeso dal dl Rilancio solo per l’estate. Plastic tax e sugar tax non spariscono, da gennaio torneranno a colpire tante nostre imprese”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Il premier Conte e i suoi ministri sembrano ignorare che la crisi post Covid-19 ha colpito un Paese già fragile. Abbiamo l’occasione di sbloccare le tante incrostazioni del sistema, approfittando anche delle risorse che l’Europa mette a disposizione. Su burocrazia, giustizia, fisco, mercato del lavoro assistiamo invece solo a silenzi o rinvii”, prosegue la presidente di ‘Voce libera’.

“Anche l’Ocse oggi ci invita a superare la fase dei sussidi temporanei e aprire al più presto quella del sostegno alle imprese e della creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i più giovani. Mentre Bankitalia ci dice che l’80% dei lavoratori autonomi ha visto ridurre drasticamente il proprio reddito e nonostante questo i professionisti, duramente colpiti dalla crisi, non possono accedere ai prestiti a fondo perduto, confermando un inaccettabile pregiudizio ideologico nei confronti di chi lavora e produce ricchezza. Il governo dimostra ancora una volta di non riuscire a guardare oltre un palmo dal proprio naso”, conclude Carfagna.