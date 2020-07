Paolo Capone, Leader UGL: “Subito taglio del cuneo fiscale e investimenti per sostenere imprese e famiglie”

AgenPress. “Il quadro delineato dall’Ocse è drammatico, a fine 2020 il livello di disoccupazione crescerà al 12,4% con un conseguente impoverimento del ceto medio italiano. Ne dà conferma l’indagine svolta da Bankitalia secondo cui un terzo delle famiglie ha riserve economiche per soli tre mesi, mentre il 40% ha difficoltà a sostenere le rate del mutuo.

Occorre, quindi, intervenire subito destinando risorse senza precedenti alle imprese per evitare la scomparsa del tessuto produttivo del nostro Paese. Secondo l’Istat, infatti, un’azienda su tre è a rischio chiusura, la percentuale cresce nel comparto alloggio e ristorazione dove la pandemia minaccia la sopravvivenza del 65,2% delle attività.

In tal senso, ogni prospettiva di rilancio e di ripartenza non può prescindere dal rimettere al centro la salvaguardia dei posti di lavoro. Pertanto è opportuno ridurre significativamente il cuneo fiscale sul lavoro e incrementare gli investimenti sul territorio, in ricerca e digitalizzazione, al fine di favorire i consumi e aumentare la produttività.”

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie per far fronte alla crisi occupazionale in corso.