Ponte Genova: Da Re (Lega), M5s bugiardi pur di non perdere poltrona

AgenPress. “Due anni fa a Genova crollò il Ponte Morandi: le vittime furono 43. Per i Cinque Stelle la priorità fu togliere la concessione autostradale ai Benetton ritenuti i colpevoli della mancata manutenzione del ponte.

Oggi, dopo 2 anni, il M5s che è sempre al governo non dice nulla e permette che il Pd affidi nuovamente la concessione ai Benetton. L’ipocrisia grillina non conosce vergogna. Bugiardi e ridicoli, pronti a perdere la faccia pur di non perdere la poltrona”.

Così l’eurodeputato trevigiano della Lega Gianantonio Da Re.