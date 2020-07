R. Mussolini (Con Giorgia): Campidoglio si costituisca parte civile per aggressione Casilino

AgenPress. «Occorre dare subito un segnale forte nei confronti di qualsiasi episodio di violenza, criminalità, illegalità o degrado urbano e ambientale.

Per questo, sulla scia dell’aggressione avvenuta lunedì sera al Casilino ai danni di una giovane donna, ho presentato questa mattina un’interrogazione urgente alla Sindaca. Ora mi aspetto che intervenga in maniera severa e immediata affinché episodi come questi non si verifichino mai più.

Non deve passare inosservato che l’aggressore, un cittadino di nazionalità indiana senza dimora, lavoro e permesso di soggiorno ma con alle spalle una lunga storia di illeciti reiterati, non è nuovo a questo genere di “prodezze”. Prima di colpire Alice, infatti, aveva preso di mira con grossi sassi acuminati altre vetture, ovviamente sempre senza alcun motivo.

Purtroppo il Casilino, già in passato, in molteplici occasioni, è stato teatro di violenze e fatti criminali, come quello che ha portato al massacro di Pamela Mastropietro, e di episodi di ordinaria follia, spesso perpetrati da clandestini e senza fissa dimora. Sassaiole come quella di cui è stata vittima questa giovane donna sono all’ordine del giorno e mettono continuamente a rischio i residenti e gli automobilisti impegnati a percorrere la via Casilina.

In quest’area della città non mancano, tuttavia, nemmeno altre testimonianze di crescente degrado: dagli immigrati che defecano indisturbati e a cielo aperto un po’ ovunque a spacciatori e ubriachi che, soprattutto durante le ore notturne, si impossessano delle strade del quartiere. Credo che sia davvero arrivato il momento di prendere posizione e mettere un freno a tutto questo. Ne va della sicurezza dei cittadini, che sono sempre più esasperati da queste situazioni, e di rispetto nei confronti della nostra città».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.