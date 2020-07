Ue, Baldassarre (Lega), bocciato emendamento Id su trasparenza fondi alle Ong

AgenPress. “Sono basita dall’atteggiamento del Parlamento Europeo, che oggi ha bocciato un emendamento del gruppo Id alla Risoluzione contro il riciclaggio di denaro sporco per includere le Ong nel novero dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio dell’Ue. Il Parlamento Europeo si è reso complice di un vergognoso business legato al loro finanziamento e alle loro spese.

Sia chiaro, l’intento non era di danneggiare quelle Ong che perseguono fini veramente nobili e non avrebbero problemi a dichiarare i loro finanziamenti e i loro finanziatori, ma quello di poter smascherare tutte le organizzazioni che ricevono soldi da Soros e altri poteri forti per interessi poco chiari. I 5 Stelle si astengono, il Pd vota contro. Che alcune Ong di scafisti nel Mediterraneo ricevessero finanziamenti poco limpidi è cosa nota, ma che le sinistre collaborino con loro per insabbiare i nomi di chi le finanzia è vergognoso”.

Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega, componente del gruppo Id.