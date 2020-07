Venezia. Mose: si alzano le paratoie

AgenPress. La gestione del Mose farà capo “a una struttura cui tutte le autorità che hanno titolo per partecipare”, la norma è già predisposta, – annuncia il premier Giuseppe Conte – “la stiamo affinando, vorremmo inserirla in sede di conversione del decreto semplificazioni”.

Conte preme il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione alle tre bocche di porto del lido di Venezia, separando la laguna dal mare.

“La storia del Mose è la storia di una Via Crucis. – afferma il presidente della regione Veneto, Luca Zaia – Ci è stata presentata come un’opera unica con i pregi e i difetti di un’opera unica, ma dopo aver investito 5,5 miliardi e qualche miliardo in più a corredo deve funzionare. Spero che funzioni”.

“Non siamo qui per fare passerelle” ha detto Conte, ma per verificare i lavori del Mose. “Concentriamoci su quest’opera” che deve essere completata “entro il prossimo autunno-inverno”.