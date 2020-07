Arcuri: “La app Immuni? Per ora è un flop”

AgenPress. In un’intervista al Centro Studi Americani il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha dichiarato:

“La app Immuni? Per ora è un flop. La campagna di comunicazione c’è e continua, ma l’app per ora non ha raggiunto il target che immagnavamo all’inizio“.

“La principale ragione – ha aggiunto – per cui è successo non ha a che fare con la app e la campagna di comunicazione, ma con la fase del ciclo di vita dell’epidemia che viviamo, che trova una forma comprensibile ma non condivisibile di rilassamento”.