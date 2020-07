Coronavirus movida Roma, Gregori (PD): evitiamo assembramenti

AgenPress. “Le rilevazioni delle Forze dell’ordine evidenziano preoccupazioni sugli assembramenti da movida a Roma, che è un problema sanitario e sta diventando un problema del settore commercio.

Credo ci sia necessità immediata di un tavolo di confronto con associazioni di categoria, Roma Capitale, la Prefettura e la Polizia Locale, per condividere azioni strutturate da intraprendere che vadano sempre più a senzibilizzare i cittadini, che tutelino la salute e garantiscano agli esercenti di poter lavorare in tranquillità.

Il virus circola ancora, non dobbiamo abbassare la guardia e ciascuno di noi deve rispettare le regole. Per non fermarsi di nuovo serve buon senso e senso di responsabilità, da parte di tutti”

Quanto afferma Augusto Gregori membro della Segreteria e Responsabile Industria Commercio Artigianato e Turismo del Partito Democratico del Lazio.