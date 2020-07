Donne vittime di violenza: un fenomeno in espansione nel lockdown

AgenPress. Il quinto webinar di RomaPolitica.it sarà dedicato alle Donne vittime di violenza. Appuntamento alle ore 18:00 sulla pagina Facebook @romapoliticanews per partecipare con commenti e osservazioni al dibattito che vedrà protagonisti lo scrittore Antonio Russo, il Presidente di ACMID-Donna Onlus, Souad Sbai, la psicoterapeuta Erika Graci, l’avvocato Sabrina Di Giacomo. Modera l’incontro il giornalista Marco Ottaviani, Presidente di Impresa Italia.

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini della popolazione mondiale. Ha colpito duramente il tessuto economico-sociale del nostro Paese di tutto il mondo. Nel periodo di lockdown abbiamo assistito ad una crescita dei casi di violenza domestica. A confermarlo sono arrivati presto i numeri.

L’Onu ha previsto 15milioni di casi di violenza domestica in più rispetto all’anno scorso, come conseguenza del Coronavirus. L’Unfpa, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa anche di fare indagini sulle popolazioni, ha ipotizzato un aumento del 20% dei casi di violenza per i primi 3 mesi di lockdown in tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite.

In Italia, secondo l’Istat, durante il lockdown c’è stato un incremento della richiesta d’aiuto del 73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, il 45,3% delle vittime ha avuto paura per la propria incolumità o di morire; ma il 72,8% non ha denuncia il reato subito. Sono, invece, 30 le donne uccise nei primi 5 mesi del 2020. Da questo quadro si evince una crescita dei casi di violenza domestica che troppo spesso vengono subiti senza che neppure se ne abbia notizia, senza che la persona che ne è vittima richieda aiuto.