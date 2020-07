Una cordata italiana per il salvataggio di Brooks Brothers guidata da Donatelli con Morello e Dentons come Advisor per la parte legale

AgenPress. “200 anni di storia e un’idea audace, quella di Luciano Donatelli, creare una cordata per salvare Brooks Brothers, ennesimo marchio che rischia di cadere sotto i colpi del Covid.

Nella cordata guidata da Donatelli e assistita dallo studio Dentons sotto la mirabile guida di Fabrizio Capponi per la parte italiana, un’unica donna Lorenza Morello, giurista d’impresa, che ha dichiarato: “Sicuramente, per chi fa il mio lavoro e quindi non l’avvocato (come citato erroneamente anche dalle testate in cui è uscita la notizia) ma la giurista d’impresa, – che è cosa ben diversa e alla cui precisazione tengo molto – un’operazione come questa è “la sfida delle sfide” perché mette insieme studio del mercato, del prodotto, delle prospettive economiche e commerciali senza perdere di vista l’importante tutela identitaria della casa madre e delle persone coinvolte per la salvaguardia dei posti di lavoro.

Brooks Brothers è uno dei marchi americani più famosi al mondo ed era in mani italiane. Tenerlo in Patria crediamo sarebbe molto importante specie in un momento come questo in cui il nostro mercato è fortemente messo alla prova da una politica che gioca contro.

Noi puntiamo molto, e il rebranding è molto complesso. Tecnicamente si tratta della strategia attraverso la quale un prodotto o un servizio cambia la propria veste identitaria immettendosi nuovamente sul mercato in maniera innovativa. Gli studiosi parlano di rebranding totale quando si verifica un cambiamento radicale del logo, del nome e delle strategie di marketing di un’azienda.

All’opposto si parla di rebranding parziale quando vengono adottate solo lievi modifiche ad un prodotto o servizio. Il mercato cambia continuamente, così come le esigenze e le richieste dei consumatori. Tenendo conto di tutto questo le aziende devono pensare al modo migliore per stare al passo con i tempi.

In questo caso, siamo convinti che una strategia incentrata sull’e-commerce possa dare nuovo slancio al brand e contribuire ad una distribuzione capillare dei suoi prodotti in tutto il mondo. Stiamo lavorando a un business plan che ci porta in cinque anni a 3 miliardi di fatturato con investimento molto, molto forte nella pelletteria e di un’intesa di massima con un colosso francese per fare i profumi. Stiamo preparando – come ha già spiegato Donatelli – un piano anche per Brooks Brothers Snow, soprattutto per il mercato cinese, dove si terranno nel 2022 le Olimpiadi Invernali.