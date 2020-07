Autostrade: Bergamini (FI), Governo naviga a vista, chiamino i navigator a Palazzo Chigi

AgenPress. “Governare vuol dire «reggere il timone». Dopo 2 anni di governi Conte la maggioranza continua a dare l’impressione di essere in balia delle circostanze, di navigare a vista. E’ vero che la realtà, spesso, costringe le persone dotate di intelletto a rivedere le proprie convinzioni, ma con i 5 stelle ci troviamo di fronte a continui ribaltamenti della realtà.

Dalla Tav ad Autostrade, da Salvini a Zingaretti passando per la Tap, i governi Conte si sono dimostrati assolutamente incapaci di definire una qualsiasi rotta e di mantenerla fino a destinazione. Coloro che dovevano rappresentare un cambiamento netto e profondo hanno finito per essere l’emblema del più ipocrita trasformismo.

A quasi 2 anni dal crollo del Ponte Morandi non sappiamo come si risolverà la vicenda di Autostrade, ma un fatto mi pare abbastanza chiaro: i navigator, magari, non si stanno rivelando un granché utili per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Forse, visto che li paghiamo 500 milioni di euro, sarebbe il caso di ricollocarli a Palazzo Chigi. Chissà: magari fanno un miracolo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.