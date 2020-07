Caso Palamara, Amedeo Laboccetta (Polo Sud): Gravissime parole presidente antimafia

AgenPress. “Morra testimonia come i 5 stelle non vogliano cambiare una giustizia che fa acqua da tutte le parti. La frase del Presidente della Commissione Antimafia è di una gravità assoluta soprattutto per il ruolo che riveste Nicola Morra.

O Eco dei Palazzi viene smentito oppure è necessario che venga istituita una commissione parlamentare per capire che cosa c’è dietro all’intento di tacitare in tutti i modi Palamara. Quali verità non possono uscire? E per coprire quali disegni?”

Lo dichiara Amedeo Laboccetta (Ex deputato di Napoli, Presidente Polo Sud).