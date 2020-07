AgenPress. Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lui ho discusso spesso, anche in modo acceso, durante le dirette.

Ma quando si arriva alle minacce mafiose nessuno può far finta di nulla. Solidarietà totale a Giletti.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Renzi.