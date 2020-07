Avviata la riduzione della sedazione ad Alex Zanardi

AgenPress. Ad Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 19 giugno dopo il pauroso incidente in handbike, è stata avviata la riduzione della sedazione – fanno sapere i sanitari dell’ospedale Le Scotte di Siena – .

Le sue condizioni restano gravi dal punto di vista neurologico – aggiungono i sanitari – ma sono stabili invece i parametri cardiorespiratori.

Adesso saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni da parte dell’equipe che ha in cura Zanardi, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo.