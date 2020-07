AgenPress. “Il nostro Paese versa in condizioni economiche non brillanti, ma Pd e 5stelle non fanno altro che fare pressione sulla legge elettorale. La nostra priorità ad oggi sono i posti di lavoro, non il salvataggio delle poltrone in Parlamento.

Detto ciò, l’idea è quella di sempre, serve la legge elettorale dei sindaci. Avere subito i risultati, la sera stessa, vogliamo il sindaco d’Italia. In questa pantano noi non vogliamo starci.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).