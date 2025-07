Salvini, Billi (Lega): Accanimento giudiziario contro chi difende i confini

AgenPress. “L’impugnazione da parte della Procura di Palermo dell’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è l’ennesima dimostrazione di accanimento giudiziario contro chi difende i confini italiani. È un insulto alla giustizia e al buon senso.

Come ha sottolineato anche il Presidente Meloni, è surreale che si continui a perseguitare chi ha semplicemente fatto il proprio dovere, mentre tante vere emergenze restano senza risposta.

Serve rispetto per le sentenze, per la separazione dei poteri e per i cittadini italiani, che non accettano più che la magistratura venga usata per combattere battaglie ideologiche.

L’Italia non si arrende. Difenderemo sempre legalità, sicurezza e sovranità” – lo comunica l’On. Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri.