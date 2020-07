Crisafi (Re Mind): abbiamo realizzato con il patrocinio del Ministero degli Esteri la Guida 2020 agli investimenti turistici e immobiliari in Italia

AgenPress. A margine del think tank Re Mind, il presidente dell’Associazione Paolo Crisafi ha dichiarato “ Re Mind sta ponendo in essere diverse azioni e misure per riattivare l’economia in questo periodo di crisi sanitaria e economica.

Tra queste, una iniziativa editoriale che vede il patrocinio del Ministero degli Esteri e la partecipazione insieme a Re Mind della fiera mondiale dell’ immobiliare Mipim, dell’Agenzia per il Turismo – Enit, della Fondazione Patrimonio Comune – Anci.

I lavori della pubblicazione, in italiano e in inglese, sono stati coordinati dall’avv. Francesco Capitta e la guida e’consultabile sul sito http://www.filieraimmobiliare.it