Recovery fund. Intesa raggiunta su 750 mld. All’Italia 82 a fondo perduto e 127 di prestiti

AgenPress – L’Italia ha ottenuto il 28% del totale: 208,8 miliardi, di cui 82 di sussidi a fondo perduto e 127 di prestiti. Si tratta di ben 36 miliardi in più rispetto alla proposta originaria della Commissione che per Roma aveva previsto uno stanziamento da 173 miliardi. In totale, il piano da 750 miliardi ne prevede 390 a fondo perduto. Il Recovery fund “che abbiamo approvato è davvero molto consistente. Sono 750 miliardi, dei quali una buona parte andrà all’Italia. Il 28%, parliamo di 209 miliardi. Abbiamo anche migliorato l’intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione Ue e della presidente von der Leyen”, ha infatti precisato Conte. “Il governo italiano è forte. La verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”, ha aggiunto.

“L’abbiamo fatto. Ci siamo riusciti. L’Europa è solida, è unita. E’ stato difficile”, ma “è stata una maratona che è finita con un successo per tutti. E’ un momento centrale nella storia dell’Europa. E’ la prima volta che rafforziamo insieme le nostre economie contro la crisi”., dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

“Questo accordo è il segnale che l’Europa è capace di agire. L’Europa ha il coraggio e l’immaginazione di pensare in grande”, commenta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha ringraziato Charles Michel, (“questo successo è anche suo”) e la cancelliera Angela Merkel, per la capacità di guidare oltre 90 ore di negoziato.