AgenPress. “Se il governo non rinvia il pagamento delle tasse al 30 settembre, e se non toglie multe e sanzioni come richiesto dalla Lega, siamo pronti allo sciopero fiscale e a non trasmettere i dati allo Stato.”

Gli Italiani non possono pagare quello che non hanno, Partite Iva, artigiani, autonomi e professionisti non ce la fanno.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.