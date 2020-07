Giancarlo Cremonesi (Il Timone) al think tank Re Mind: per Roma Capitale serve un’amministrazione che attragga gli investimenti

AgenPress. “Il manager della finanza immobiliare e dell’associazione “Il Timone” Giancarlo Cremonesi partecipando al think tank Re Mind ha fatto presente che: “Il grande problema per Roma se vuole ripartire è attirare investimenti esteri per grandi riqualificazioni urbane.

La città la merita per la sua storia e i tesori archeologici e culturali per essere potenzialmente una grande capitale occidentale. Anche i valori immobiliari depressi sono opportunità indiscutibili di una grande ripresa.

Quello che manca è un’amministrazione moderna, lungimirante, capace che sappia coniugare qualità, tradizione e modernità e sappia garantire agli investitori tempi e regole certe senza demagogia e senza una visione misera e ristretta del futuro”.