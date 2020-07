De Luca. Milano, Bergamo e Brescia non si fermano? Poi hanno contato i morti

AgenPress – “Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando poi “della nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione”. “Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo – ha aggiunto De Luca – a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto”.

Alla consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia, Vincenzo De Luca dedica quasi metà del suo intervento alle mascherine anti-Covid-19 ed ai rischi di una ripresa dell”epidemia.

“EAV e le altre aziende di trasporto regionale debbono seguire l’esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina.Bisogna indicarli all’Indignazione pubblica – ha aggiunto De Luca – sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri “. “Se il Governo apre, com’è giusto, alla mobilità interregionale dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre”.