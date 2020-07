Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo si svegli per Lampedusa”

AgenPress. “La situazione sull’ isola di Lampedusa è allo stremo a seguito di sbarchi continui di migranti. L’hot spot dell’ isola che ha una capienza ufficiale di 100 persone, ne contiene 675.

Tutto questo crea tensione specie in associazione con l’ aumento complessivo in Sicilia di contagi. Aggiungo che la presenza incontrollata di migranti determina problemi alla vita di relazione e favorisce indirettamente incomprensioni. Che senso ha avuto bloccare in mare un traghetto di linea con turisti e passeggeri diretto a Porto Empedocle per fare salire migranti in mezzo al mare?

Il Governo si svegli e nessuno strumentalizzi politicamente questa difficile situazione che la Regione Sicilia gestisce con senso di responsabilità e competenza.”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.