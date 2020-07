India. 49.000 nuovi casi in 24 ore. Molestata 14enne in un centro anti-Covid

AgenPress – Oltre 49.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in India nelle ultime 24 o, secondo i dati del ministero della Sanità citati dalla Cnn. Si tratta di un nuovo record giornalieri di contagi che porta il numero totale a 1.287.945, il terzo più alto al mondo dopo Stati Uniti e Brasile. In aumento anche il numero di vittime di Covid-19, 740 nelle ultime 24 ore, 30.061 in totale. Il Consiglio indiano della Ricerca medica ha annunciato di aver effettuato oltre 14,4 milioni di test in tutto il continente.

Una ragazzina di 14 anni è stata molestata in un centro per la quarantena di malati di Covid-19 a New Delhi da un altro paziente. L’assalitore. di 19 anni, e un altro uomo che ha ripreso la violenza sono stati arrestati. Il centro in cui è avvenuto il fatto è il più grande di tutta l’India con oltre 10.000 letti a disposizione dei contagiati. Nel continente ci sono al momento oltre 1,2 milioni di casi di coronavirus.