Mes, Lega, affermazioni Gualtieri gravissime, incompetenza inaccettabile

AgenPress. “Le affermazioni del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in merito alle ‘tensioni di cassa’ in assenza del Mes sono di una gravità inaudita. Se le sue parole corrispondessero al vero, lo spread si troverebbe alle stelle e la Bce sarebbe già pronta a intervenire in maniera massiccia: tutto questo, però, non sta accadendo.

È evidente che il Partito Democratico stia tentando ormai con ogni mezzo di ottenere il Mes, per poter consegnare le chiavi del Paese alla Troika una volta per tutte. Dichiarazioni così sconcertanti e irresponsabili, oltre a evidenziare una incompetenza inaccettabile, destabilizzano i mercati. Gualtieri smentisca oppure rassegni le sue dimissioni”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.