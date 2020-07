Roma. Laura Corrotti (Lega): “Raggi prepara assunzioni e nomine in vista di elezioni”

AgenPress. “Anche la Raggi, prendendo esempio dal suo collega Zingaretti, si prepara ad un’ultima tornata di assunzioni e nomine tra le municipalizzate Ama e Atac, in vista delle prossime elezioni.

Le assunzioni ad orologeria stanno diventando un brutto vizio giallorosso. Se pensano di aver trovato la soluzione per rimediare ai danni compiuti, questa volta si sbagliano: non basterà accontentare qualcuno per mettere in secondo piano la situazione di degrado in cui oggi versa Roma.“

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.