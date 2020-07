Fusione FCA-PSA. Tavares, “scudo contro le crisi che potrebbero porsi in futuro”

AgenPress – “Siamo determinati a realizzare un solido rilancio nel secondo semestre finalizzando la nascita di Stellantis entro la fine del primo trimestre 2021”, una “costellazione di stelle che crea luce. Stellantis sarà una società inclusiva di tutte queste stelle che sono i 14 marchi che la andranno a costituire e che ci consentiranno di coprire tutti i mercati”. “Una delle forze di Stellantis è basata sulla complementarità tra Psa e Fca”.

Lo ha detto il numero uno di Psa, Carlos Tavares, riferendosi alla fusione del gruppo francese con Fca, un’operazione che darà vita ad uno dei più importanti colossi mondiali dell’auto.

Un accordo che secondo Tavares sarà anche uno “scudo contro le crisi che potrebbero porsi in futuro”, incluso sul mercato europeo. E permetterà di dare una risposta all’incertezza”.

“Andiamo avanti nella direzione prevista, secondo il calendario. Al momento ci sono “15 mesi di lavoro” e “500 persone che lavorano su questa dossier per risolvere tutti le questioni che si pongono prima del closing. Sono molto eccitato da tutta questa dinamica e di questo processo. Molto entusiasta”, ha insistito, rendendo anche omaggio alle “tante proposte proattive in termini di sinergie supplementari. I 3,7 miliardi di euro annuali in sinergie – ha puntualizzato – è solo la base di quanto potrà portare questa fusione”. Al momento, si lavora con tutte le squadre impegnate nell’operazione “in uno spirito molto buono”.

Stellantis sarà una “famiglia fantastica”, ha spiegato Tavares, con “diversi marchi, culture, cittadinanze”. E con la ferma volontà di “associare tutte queste forze e talenti” per essere un società “competitiva, inclusiva, di tutte le sue diversità. Diversità che trasformeremo in vantaggi competitivi per far fronte alle sfide del futuro”, ha assicurato. Questo processo, ha concluso, può essere “considerato lungo, ma bisogna avanzare progressivamente, passo passo, come facciamo oggi.