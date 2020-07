Coronavirus. 17 mln di casi in tutto il mondo. 588.000 in Nuova Europa, 20.401 morti

AgenPress – I casi di coronavirus hanno superato i 17 milioni a livello mondiale, secondo un conteggio dell’Afp.

Un totale complessivo di 588.252 casi confermati di contagi (+5761 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall’inizio della pandemia nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall’Oms, aggiornati al 29 luglio.

La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 27 luglio, è stata particolarmente sostenuta nell’ultima settimana nei Balcani occidentali, in Croazia, Bulgaria, Romania e Ucraina.

Bielorussia, Moldova, Macedonia del Nord, Montenegro e Kosovo registrano più casi totali confermati per milione di abitanti che l’Italia. I decessi registrati nell’area sono stati finora 20401 (+114),di cui 9128 in Germania, 2239 in Romania, 1682 in Polonia, 1650 in Ucraina, 757 in Moldova, 713 in Austria, 596 in Ungheria, 551 in Serbia, 548 in Bielorussia.